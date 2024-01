Code rood in West-Brabant: de drinkwaterreserves zijn op

Het is niet meer vanzelfsprekend dat er overal in Brabant altijd drinkwater uit de kraan komt. Die boodschap klinkt steeds luider. Volgens het grootste drinkwaterbedrijf van de provincie is het in West-Brabant zelfs ‘code rood’ omdat er geen drinkwaterreserves meer over zijn.

Ook volgens drinkwaterbedrijf Brabant Water kan die situatie hier ontstaan. Vooral in West-Brabant is het niet zeker dat er in droge periodes nog genoeg water is voor iedereen. “Als er in West-Brabant nu iets technisch misgaat óf er ineens veel vraag naar water is, dan kan het voorkomen dat er tijdelijk op plaatsen niet meer genoeg water uit de kraan komt”, zegt Brabant Water in een reactie. “Er zijn geen reserves meer om op terug te vallen. Het is er code rood.”

De hoeveelheid grondwater die in het westen van Brabant mag worden gebruikt voor drinkwater is niet langer genoeg. Dat komt doordat er steeds meer mensen bijkomen die huizen met een drinkwateraansluiting nodig hebben. En volgens Brabant Water zorgt ook de groeiende economie voor meer bedrijven die drinkwater nodig hebben.

In het westen van de provincie zijn volgens de drinkwaterbedrijven de problemen het grootst. Daarom kijken ze daar nu naar nieuwe bronnen in de bodem om water uit te halen. Een bron bij Kruisland is daar volgens Brabant Water geschikt voor. Maar het kost veel tijd om uit te zoeken of het grondwater bij Kruisland geschikt is, de vergunningen te regelen en alle partijen met verschillende belangen in de omgeving op één lijn te krijgen.

Bezwaren en zienswijzen van natuur- en landbouworganisaties kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het proces in Kruisland wordt vertraagd. Deze nieuwe drinkwaterbron kan dus te laat komen voor West-Brabantse inwoners. Van provincie Noord-Brabant mogen er voorlopig geen andere vergunningen meer bij komen.