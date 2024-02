Yanick scoort met haar filmpjes van auto's die tegen een betonblok rijden

Yanick Kleij (23) woont in een studentenkamer boven de Albert Heijn aan het Professor de Moorplein in Tilburg en filmt hoe mensen met hun auto of vrachtwagen tegen een betonblok rijden. Ze plaatst de video's op TikTok en die worden daar honderdduizenden keren bekeken. “Ik denk dat mensen van leedvermaak houden.”

Ze kan het beton horen schrapen als het weer eens misgaat. Daar gaat er weer een. Een bestuurder van een Mercedes rijdt in het donker vooruit en knalt met zijn bumper op het grijze obstakel. Na de botsing rijdt hij een paar meter achteruit en zien we hem alsnog de Professor Cobbenhagenlaan oprijden. Het ongelukje is vastgelegd door Yanick, die de video op TikTok heeft gezet. “Betonblokje 1 - Mercedes 0”, zet ze er droogjes bij. Op haar kanaal ‘Betonblokje’ post Yanick sinds 23 januari video’s van mensen die tegen een betonblokje bij haar studentenkamer boven de Albert Heijn botsen. De studente ziet naar eigen zeggen door haar raam dagelijks mensen ongelukken maken. Als dat gebeurt, pakt Yanick haar telefoon om het te filmen. Het best bekeken filmpje is al 483.000 keer bekeken.

"Mensen zien ook graag anderen van trapjes vallen in homevideo's"

Zelf denkt Yanick wel te weten waarom mensen het leuk vinden om de auto’s tegen de betonblok aan te zien rijden. Het is ook de reden waarom ze er zelf om moet lachen. “Ik denk dat het een beetje leedvermaak is. Zo van: kijk wat die nou doet, dat zou mij nooit overkomen. Mensen kijken ook graag naar homevideo’s waarin anderen van trapjes af vallen.” Yanick woont sinds mei vorig jaar in de studentenstudio aan het Professor de Moorplein. Het begon haar na verloop van tijd op te vallen dat er steeds ongelukken voor haar woning gebeurden.

"Zo lang het leuk blijft en in de smaak valt, blijft ik het doen.”