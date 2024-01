Kinderdagverblijf overtreedt opnieuw de regels en moet de deuren sluiten

Kinderdagverblijf XXS Uden moet vanaf maandag de deuren tijdelijk sluiten. De opvang voldoet niet aan sommige eisen, zoals het aantal kinderen dat in een groep mag worden opgevangen. Eerder moest het kinderdagverblijf al een dwangsom betalen, omdat er regels werden overtreden. XXS Uden krijgt van de gemeente Maashorst tot 6 mei om zich te verbeteren.

XXS is een opvangplek met locaties in Boekel, Cuijk en Uden. In het Udense kinderdagverblijf worden kinderen in vier verschillende groepen opgevangen: twee babygroepen en twee peutergroepen. Er is plek voor maximaal 54 kinderen.

Deze maand kreeg het kinderdagverblijf een bezoek van de inspectie van de GGD, weet Dtv Nieuws. Toen bleek onder meer dat er in twee gevallen geen vast personeel bij de kindergroepen aanwezig was, terwijl dat wel moet. Omdat de inspectie zich zorgen maakt om de stabiliteit van het kinderdagverblijf, moet het komende tijd de deuren sluiten.

Dwangsom voor XXS Uden

Dit is namelijk niet de eerste keer dat XXS Uden de zaken niet op orde heeft. Eind vorig jaar moest het kinderdagverblijf al een dwangsom betalen aan de gemeente.

Dat kwam onder meer doordat er teveel kinderen per groep werden opgevangen. Toen de GGD in oktober langskwam voor inspectie, probeerde medewerkers dat nog te verbergen door snel twee ouders af te bellen. Ze zeiden dat er personeel ziek was en dat hun kinderen niet konden worden opgevangen. Later kwamen die ouders erachter dat ze waren afgebeld, omdat de inspectie bij de opvang op de stoep stond.

Daarnaast stond er niet altijd genoeg personeel op de groepen en beschikten sommige medewerkers in opleiding niet over de juiste papieren.

Uit die inspectie bleek verder dat kinderen in verschillende groepen werden opgevangen, zonder dat de ouders daar toestemming voor hadden gegeven. Volgens de wet mogen kinderen in een week maximaal in twee verschillende groepen worden opgevangen. Ouders moeten toestemming geven als kinderen in een andere groep worden opgevangen.

Punten aangepast

Na het bezoek in januari zag de inspectie dat de opvang zich al had verbeterd. De eigenaar van het kinderdagverblijf had ervoor gezorgd dat er trainingen werden gevold, dat er een extern adviseur bij was gehaald en dat de administratie inzichtelijker was.

Maar omdat er toch nog overtredingen waren, moet de opvang de deuren sluiten. XXS Uden heeft tot 6 mei om de zaken weer in orde te krijgen.