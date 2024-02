Breda wil minder carnavalsvierders van buiten: ouderwets feest zonder house

Breda wil met een ouderwetse carnavalssfeer zonder housefeesten sommige bezoekers van buiten ontmoedigen om naar de stad te komen. Dat is nodig omdat 't Kielegat anders ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes. Vorig jaar was het op sommige plaatsen zo druk dat er gevaarlijke situaties ontstonden. Breda maakt komende carnaval met een andere aanpak ruimte voor tussen de 8000 tot 10.000 extra bezoekers. De binnenstad wordt een soort evenemententerrein en als het nodig is, wordt de hossende menigte bijgestuurd met crowdcontrol.

In de meldkamer op het stadskantoor legt burgemeester Paul Depla uit waarom Breda een andere aanpak kiest met carnaval of eigenlijk wel móét kiezen. Hij start een video waarop te zien is hoe de situatie vorig jaar op vrijdagavond was bij de doorgang van het Kerkplein naar de Havermarkt. Schrikbarende beelden van carnavalsvierders die als haringen in een ton zitten en geen kant op kunnen. Dat daar geen gewonden zijn gevallen, lijkt een godswonder. Dit nooit meer, dachten ze in Breda en de handen werden ineen geslagen. "We zouden er een hek omheen kunnen zetten en er zelfs een betaald evenement van kunnen maken", zo vertelt Depla. "Maar dat willen we liever niet. Mensen moeten vrij naar de stad kunnen gaan en genieten van het feest. Maar tegelijkertijd ook veilig. Dat betekent dat je andere maatregelen moet nemen. Je moet meer 'lucht' zoeken in de binnenstad om drukte te voorkomen."

"Carnaval is niet alleen voor je eigen volk."

De binnenstad wordt daarom anders ingericht. Er komen meer podia en pleinen om carnaval buiten te vieren. Nieuw is dat eetkramen op het Kasteelplein staan. "Zonder obstakels als frietkarren krijg je op andere plekken een betere en logischere doorstroming", legt Depla uit. Belangrijk is ook de crowdcontrol. In de meldkamer in het stadskantoor wordt de menigte in de gaten gehouden en wordt er ingegrepen als het ergens te druk wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld delen van straten en pleinen tijdelijk worden afgesloten. De muziek buiten kan worden aan- en uitgezet. Door een groot aantal ledschermen kan er beter worden gecommuniceerd met de carnavalsvierders. "Ik denk dat deze maatregelen voldoende zijn", zegt Depla. "En als toch niet zo mocht zijn, gaan we kijken naar volgende stappen."

"We moeten allemaal wat water bij de wijn doen."

Net als in veel andere steden wordt Breda met carnaval overspoeld door bezoekers van boven de rivieren. Een soort van ontmoedigingsbeleid moet ook daar de rem op zetten. "Ik ken het gevoel, maar ik kan de brug bij Moerdijk niet omhoog draaien. Je kan niet zeggen dat carnaval alleen voor je eigen volk is. Ik wil geen dingen beloven die ik niet waar kan maken", zegt Depla, "Breda is een gastvrije stad, maar we kunnen de carnavalssfeer op een positieve manier sturen door muziek en programmering. Voor een housefeest hoef je niet naar Breda te komen, want dat vind je hier met carnaval niet. Je kunt je wel afvragen hoe groot je het festijn nog kan laten worden, maar daar willen we nu nog niet aan denken." "Door de maatregelen zijn sommige dingen straks anders dan ze altijd waren. En dat zal soms best wennen zijn. Er zal ook meer overlast zijn voor de bewoners van de binnenstad. Maar als we een gezellig, open en veilig carnavalsfeest willen, moeten we allemaal een beetje water bij de wijn doen."