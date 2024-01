Vlak voor carnaval zijn de regels plots strenger: maximaal 20 man op de kar

Met de carnavalsoptochten voor de deur, hebben sommige bouwclubs in onze provincie een flinke tegenvaller voor de kiezen gekregen. De regels rondom hun wagens worden flink verscherpt, waardoor er voortaan bijvoorbeeld nog maar maximaal twintig mensen op de kar mogen staan. "Het wordt er niet makkelijker op."

Dat er ook voor de carnavalsoptochten wat veranderingen op de rol stonden, was al even bekend. "Een maand of zes terug was er al een eerste aankondiging." Maar nu, met nog maar zo'n twee weken te gaan tot de start van het feest, is duidelijk wat die wijzigingen precies inhouden.

De verscherpte regels komen vanuit de verschillende verzekeraars van die wagens. "De discussie loopt al jaren", vertelt Edwin Broens van de Brabantse Carnaval Federatie. "De aanleiding was volgens mij dat ongeluk met die monstertruck in Haaksbergen. Dat leidde tot allerlei discussies over de veiligheid bij dit soort evenementen."

De afgelopen dagen heeft de Federatie een brief geschreven naar de 133 verenigingen die lid zijn. De reacties lopen uiteen, vertelt Broens. "Sommigen zeggen: als dit het is, moeten we het ermee doen. Anderen balen ervan dat er weer nieuwe regeltjes bij carnaval komen kijken. Het wordt er niet bepaald makkelijker op."

De wijzigingen zullen volgens Broens niet overal evenveel impact hebben. "In plaatsen als Breda en Roosendaal heb je veel grote wagens, waar in de praktijk helemaal niet zoveel mensen op staan. Maar kijk je naar de prinsenwagen bij ons in Uden, dan heb je het over de Raad van Elf, een dansgroep, de hofkapel... Dat zijn er een stuk meer dan twintig. Daar kan een deel dus niet van mee dit jaar."

Bang dat veel clubs die limiet iets op zullen rekken, is Broens niet. "We hebben veel verantwoordelijke besturen. De meeste willen dat risico ook helemaal niet lopen. Foto's komen uiteindelijk toch in de pers en je wilt niet de uitstraling hebben dat je de regeltjes aan je laars lapt."