Aanpak van de A27 is eindelijk gestart: 'Het wordt eerst slechter'

Grote kans dat je er ook al eens vast hebt gestaan: knooppunt Hooipolder. Al tientallen jaren wordt er gesproken over een grondige herindeling van de loeidrukke wegen daar, maar nu is het dan toch echt zo ver. De eerste schop is de grond in gegaan. "Het werd tijd."

"3, 2, 1, scheppen maar!" Met die woorden werden de werkzaamheden aan het knooppunt en de A27 woensdag afgetrapt. Onder toeziend oog van minister Mark Harbers van Infrastructuur. "Het verkeer staat hier vaak helemaal vast. Daarom is het zo belangrijk dat we met het hele stuk van Hooipolder tot aan Houten aan de slag gaan. Voor meer capaciteit én om sluipverkeer door plaatsen langs de snelweg tegen te gaan."

Want dat is wat nu vaak gebeurt: op drukke moment wijken veel mensen uit naar de binnenwegen, om zo de files te omzeilen. Iets waar inwoners van dorpen als Almkerk en Uppel meer dan klaar mee zijn. "Het is vervelend", vertelt een vrouw. "Zeker als de kinderen over willen steken. Als het dan wat drukker is, moet je flink uitkijken." En ook een bewoner even verderop ziet dat liever vandaag dan morgen veranderen. "Het is een beroerde situatie."

Maar of er ook daadwerkelijk snel iets gaat veranderen, is maar zeer de vraag. De aftrap van woensdag vormt het begin van jarenlange werkzaamheden. Zo worden er onder meer extra rij- en spitsstroken aangelegd, worden drie bruggen vernieuwd en komen er andere op- en afritten. Pas in 2031 is het hele project klaar, als alles volgens planning verloopt.

#Beter van niet

Om te voorkomen dat tot die tijd juist méér mensen hun weg via de omliggende dorpen zoeken, is Rijkswaterstaat nu een campagne gestart onder de naam: Beter van niet. En daar hebben ze nóg een goede raad. "Wie straks langs knooppunt Hooipolder moet, kan zo een half tot heel uur vertraging oplopen", vertelt Erna Ceelen. "Ga dus niet de weg op als dat niet per se hoeft. Het is fijn als je op een andere manier kunt reizen, zodat mensen zonder de keuze wél over de A27 kunnen."

En voor wie de komende tijd tóch langer in de file staat, heeft minister Harbers nog een positieve boodschap. "Het wordt eerst slechter, voordat het beter wordt. Dus als je last hebt van hinder: weet waar we het voor doen. Over een aantal jaar kun je hier ongestoord doorrijden."