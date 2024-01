Auto mist bushalte op een haar na en rijdt boom uit de grond

Een automobilist heeft vanavond rond half zeven een boom uit de grond gereden in de Looveltlaan in Oss. De chauffeur miste daarbij op een haar na een abri.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een eenzijdig ongeval. De chauffeur verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De bestuurder kwam met de auto terecht op het fietspad, raakte een paaltje en botste daarna op een boom.

De brandweer moest komen omdat er rook onder motorkap van de auto vandaan kwam. Blussen bleek niet nodig. Brandweerlieden hebben de omgereden boom in stukken gezaagd. Medewerkers van de gemeente hebben het wegdek gereinigd. De zwaar gehavende auto is door een takelbedrijf meegenomen.

De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis moest.