Wat wordt de carnavalshit van 2024? Stem nu voor Kies Je Kraker!

Wie wordt dit jaar de opvolger van Kies je Kraker-winnaars Gullie en Lanterfantje? Omroep Brabant gaat weer op zoek naar dé carnavalskraker van 2024. De stembus is nu geopend.

Stemmen of naar de liedjes luisteren? Dat kan hier!



Een vakjury heeft uit bijna 300 liedjes uiteindelijk 33 liedjes geselecteerd die de komende week de strijd aangaan. Die verkiezing gebeurt zoals ieder jaar in twee fases.

Kies je Kraker

Eerst doen alle 33 liedjes mee. Komende maandagavond vallen de onderste 22 in de tussenstand af en begint de stemming opnieuw.

De stemming is live te volgen. De top vijf in de tussenstand staat in de 'golden zone'. Van hen is niet exact te zien op welke plek ze staan. Ze staan in alfabetische volgorde. Zo blijft het tot het einde toe spannend. De winnaar van Kies Je Kraker wordt traditioneel bekendgemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf.