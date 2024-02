Jan (87) geeft al 65 jaar judoles en hield zo jongeren op het rechte pad

Jan van der Heijden is een judo-icoon. De 87-jarige Bredanaar geeft al 65 jaar les in zijn eigen judoschool. Hij redde onder andere indirect het leven van een jongen. “Ik kreeg na de vakantie een enorme bos bloemen van een moeder. Ze hadden een auto-ongeluk gehad, waarbij hun zoon uit de auto was geslingerd. Door het maken van de judorol die ik hem had geleerd, overleefde hij de klap.”

Ga met Jan praten over zijn leven en met de minuut groeit zijn enthousiasme. Zoals over zijn tijd in militaire dienst. “Nu moeten die militairen hard werken, maar in mijn tijd hadden ze een luizenbaan. Ik moest nog een half jaar in dienst, maar ik kreeg het aanbod om op een school te gaan werken. Daarvoor kreeg ik toestemming, maar als er inspectie was, moest ik me zo snel mogelijk melden. Toen dat gebeurde, stapte in mijn militaire pak in een taxi, maar ik had geen wapen.”

Jan werkte vele jaren op school, waar hij onder andere sportles gaf. In 1958 startte hij daarnaast met een eigen judoschool in Breda. “Er stond een fabriekspandje te huur en samen met mijn vrouw ben ik gestart met een judomat. Ze had zelf ook een zwarte band en gaf overdag judoles. Ik volgde als ik klaar was met werken. Vanaf de start hebben we alles rustig opgebouwd. Het zat niet altijd mee, want toen bijvoorbeeld de rivier de Mark overstroomde, stond de hele vloer onder water.”