Leenwinkel voor carnavalskleding helpt mensen met weinig geld én het milieu

Het is milieuvriendelijk, maar vooral ook goed voor mensen met een smalle beurs. In Breda is woensdag een leenwinkel voor carnavalskleding geopend. Feestvierders kunnen er gratis een tweedehands outfit halen om die na het hossen en springen weer terug te brengen. "Geld mag geen rol spelen met carnaval."

Jasper kijkt op zijn gemak even rond en pakt dan een rode muts met gele bloem en zet die op. "Hoe vind je hem staan?", vraagt hij. Hij mag hem meenemen, maar moet hem wel weer terugbrengen. Geen probleem voor Jasper die ook nog even een broek gaat passen.

"Mensen met weinig geld moeten soms kiezen tussen eten of carnavalskleding kopen."

De leenwinkel voor carnavalskleding is een initiatief van stichting Kielegat en bedacht door Karen Leclercq. "Het is goed tegen verspilling", zo zegt ze. "Maar we willen ook dat carnaval voor iedereen is. Mensen die weinig geld hebben, moeten soms kiezen tussen eten kopen of kleding aanschaffen. Dat kan betekenen dat ze het carnavalsfeest niet kunnen vieren omdat ze niet verkleed kunnen gaan. Dat gaat mij aan het hart en daarom helpen wij ze samen met de gemeente ze zodat ze die keuze niet hoeven te maken." Jasper komt uit het kleedhok en heeft er een fleurige clownsbroek bij aangetrokken. Na enige twijfel gaat hij op advies van Karen toch voor een blauwe hippiebroek. "Momenteel heb ik het financieel zelf wat minder, dus dit is een goede uitkomst. Het is gratis en ik hoef alleen maar mijn gegevens achter te laten zodat ze weten dat ik er niet mee vandoor ga. Ik ben er heel blij mee."

"Er gaat ook kleding naar de Oekraïense vluchtelingen."

Iets verderop staat Rosalie te snuffelen in de kledingrekken. "Ik ben aan het kijken of er wat leuks tussen zit", zo zegt ze. "Ik vind dit idee wel goed. Het is beter voor het milieu dat we niet elk jaar nieuwe dingen kopen." De leenwinkel voor carnavalskleding is tijdelijk onderdeel van Parels, een kringloopwinkel in de Houtmarktpassage. Alle carnavalskleding is tweedehands en verzameld op een vrijmarkt en drie inzamelpunten. "Een deel van de kleding gaat ook naar de Oekraïense vluchtelingen in de Koepel en een kindertehuis in Bavel", aldus Karen Leclercq. "Zodat zij ook carnaval kunnen vieren."

"We merken dat er bij ouders en kinderen schaamte is als ze geen carnavalspak hebben."

Dat geldt ook voor een aantal kinderen van de Bredase basisschool Weilust. Daarvoor is hulpmoeder Eva Hos bij Parels aan het rondkijken. "We maken met de kleding die we hier lenen een klein carnavalswinkeltje op school", vertelt ze. "Dan kunnen de kinderen die geen pakje hebben iets uitkiezen en toch meedoen." "We merken dat er bij ouders en kinderen wat schaamte is. Kinderen worden thuisgehouden of ze zeggen zelf dat ze carnaval stom vinden. Maar als je verder vraagt, kom je erachter dat ze gewoon een pakje nodig hebben. Met lenen los je dit op en hebben ze net zo'n leuke dag als de rest."