Playmobil 50 jaar: bij deze winkeliers is het nog steeds niet aan te slepen

In de Brabantse kinderkamers slingert al zo'n vijftig jaar het speelgoed van Playmobil rond. De plastic ridders, prinsessen, draken en politieagenten worden dit jaar vijftig. Of er in de voortuin van het speelgoed ook een Abraham- of Sara-poppetje komt te staan, is niet duidelijk? Het is overigens niet alleen maar feest. Playmobil heeft flinke concurrentie en verkoopt minder speelgoed, al merken deze winkeliers en verzamelaars daar trouwens maar bar weinig van.

Patric van Boven Kaarsmaker uit Breda runt bijvoorbeeld een uitgebreide Playmobil-winkel en tentoonstellingsruimte in het station van Breda. "We zijn de grootste winkel met Playmobil van Europa. Ik merk geen terugloop in onze verkoop." Joyce Meijers uit Lage Mierde heeft een webshop in tweedehands Playmobil-speelgoed. Daarnaast verkoopt ze deze spullen ook op braderieën en jaarmarkten. "Ik krijg de tweedehands politieauto's , ambulances en brandweermannen niet aangesleept."

"Van terugloop in verkoop Playmobil-speelgoed is geen sprake."

In de tentoonstellingsruimte in het Bredase station staan 21 opgebouwde thema's van Playmobil uitgestald. "Verzamelaars uit onder meer België of Zweden bouwen hun thema op en laten die zo'n halfjaar of langer hier staan", vertelt Van Boven Kaarsmakers. Zelf heeft hij als verzamelaar ook vier thema's opgebouwd. De thema's variëren van de kastelen uit de Maja-cultuur, Spaanse vakantieoorden of draken. "Het meeste indrukwekkende uitstalling is een 5,5 meter hoog futuristisch kasteel met tweeduizend poppetjes." Van Boven Kaarsmaker draait de tentoonstellingsruimte en winkel met vrijwilligers en stagiaires. Van een terugloop in de verkoop is geen sprake. "We verkopen nieuwe, maar ook de oude dozen tegen aantrekkelijke prijzen. Bovendien kun je bij ons ook losse poppetjes en dieren kopen. Normaal kun je die alleen in dozen kopen." Van Boven Kaarsmaker is tevreden over de leverancier van Playmobil. "Dit jaar houd ik acties met het getal vijftig erin. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen dozen met 50 gewilde Playmobiel-poppetjes bij de winkel komen ophalen. Ik vind het belangrijk dat kinderen weer met een handen gaan spelen."

"Mijn Playmobil-webshop is een uit de hand gelopen hobby."

Joyce Meijers uit Lage Mierde runt vanuit huis een webshop in tweedehands Playmobil-speelgoed. Daarnaast staat ze ook op braderieën en jaarmarkten. "Een uit de hand gelopen hobby. Het begon met setjes voor mijn kinderen die ik op een online verkoopsite vond. Die waren alleen in een grote partij te koop. Ik heb setjes voor mijn kinderen gekocht en de rest weer verkocht." Ze kreeg de smaak te pakken en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. "Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben een webshop gestart voor tweedehands Playmobil-speelgoed." Een schot in de roos. "Maar ik blijf het als hobby zien en verdien er wat salaris bij. En heb er plezier in. Dat is het belangrijkste." De huiskamer, het tuinhuis en een kleine noodwoning in de tuin staan tjokvol met dozen en kratten playmobil-spullen. "Ik ben een liefhebber, maar geen verzamelaar. Ik zou niet weten waar ik het moet laten." Joyce koopt hele partijen met Playmobil op. "Daarna maak ik de verschillende sets compleet. Of zo compleet mogelijk. Met een foto worden die dan op de verkoopsite geplaatst." Dat het minder gaat met het merk Playmobil verbaast haar niet. "Ik heb gehoord dat het minder ging op managementgebied. Playmobil is bijna niet meer in elke winkel terug te vinden. Op de tweedehandsmarkt heb ik er geen last van. Voor veel mensen is plastic weggooien wel een ding. Via de webshop krijgt het speelgoed een tweede leven."

Joyce verkoopt tweedehands Playmobil-speelgoed op de markt (Foto: Joyce Meijers)

Foto: Patric van Boven Kaarsmaker

Losse Playmobil-onderdelen (Foto: Patric van Boven Kaarsmaker)