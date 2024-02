Vrachtwagen kantelt op de A17, snelweg dicht bij Stampersgat

De A17 is donderdagochtend afgesloten vanaf Roosendaal richting Moerdijk. Een vrachtwagen die zand vervoerde, is gekanteld bij de afrit Stampersgat. Er ligt veel zand op het wegdek. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is.

De chauffeur van de vrachtwagen wordt nagekeken in de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend en wordt onderzocht. "Achter het ongeval staat ingesloten verkeer vast. Er wordt op dit moment gekeken hoe dat weggeleid kan worden", meldt Rijkswaterstaat. Omleiding

Het verkeer dat richting Moerdijk moet, wordt aangeraden om bij knooppunt De Stok om te rijden via Breda over de A58 en de A16.

Foto: SQ Vision.

Foto: Rijkswaterstaat.