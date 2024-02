Vrouw (92) met rollator zwaargewond na aanrijding, busje rijdt door

Een 92-jarige vrouw met een rollator is donderdagmiddag na een val op de Anna van Berchemlaan in Etten-Leur aangereden. De bestuurder is daarna doorgereden. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw lag na haar val op straat. Daar zou ze vervolgens zijn aangereden. Er landde een traumahelikopter. De politie onderzoekt nog altijd wat er precies gebeurd is. De bestelbus wordt nog altijd gezocht door de politie. De auto heeft een grijze kleur. Verdere details ontbreken nog.