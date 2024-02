Vrouw (92) overleden na aanrijding, grijze bestelbus nog niet gevonden

Een 92-jarige vrouw met een rollator is donderdagmiddag gevallen na een aanrijding op de Anna van Berchemlaan in Etten-Leur. Ze werd aangereden door een busje. De bestuurder is daarna doorgereden. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden.

De vrouw lag na haar val op straat. De politie gaat ervan uit dat zij met haar rollator wilde oversteken en daarbij ten val kwam. Daarna werd ze aangereden door een grijskleurige bestelbus die doorreed en nog niet is gevonden. De politie zoekt naar getuigen.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.