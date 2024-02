13 sportscholen in de problemen nu ze plaats moeten maken voor woningen

Het is een bijzondere situatie: rond de Euterpelaan in Oss zitten liefst 14 sportscholen geclusterd op een voormalig bedrijventerrein. Je kunt er terecht voor alles van fitness en crossfit tot judo en boksen. Tenminste nu nog wel, want 13 van de sportscholen moeten vertrekken, om plaats te maken voor woningbouw. Verhuizen naar een alternatieve locatie in de buurt is haast onmogelijk. “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt sportschooleigenaar Bjorno van Buel.

Bjorno van Buel zit al 11 jaar op het Euterpepark met zijn gelijknamige fitness en judoschool. “Jaren geleden zijn veel sportaanbieders juist deze kant op gedirigeerd. Vrij uniek als je het mij vraagt. Maar nu we weg moeten is er geen plan B voor ons”, zegt hij. De gemeente wil op de plek van de sportscholen tussen de 1200 en 1500 woningen bouwen. En er komt ruimte voor startups. “Daardoor trokken bedrijven de afgelopen jaren weg uit de Euterpelaan. Om leegstand te voorkomen werden voormalige bedrijfsruimten voor lagere huurprijzen aangeboden aan sportschoolhouders”, legt een woordvoerder van de gemeente Oss uit. Er wordt al sinds 2011 gesproken over de herontwikkeling, maar in 2022 werden plannen pas besproken in de gemeenteraad. “We hebben in de wandelgangen wel iets van de plannen gehoord. Maar er is nooit tegen ons verteld dat ons pand daadwerkelijk gesloopt gaat worden”, zegt Patrick Baas van vechtsportschool Sam Lung Martial Arts. “Dat was ook geen probleem geweest als wij makkelijk een andere locatie hadden kunnen vinden.”

Maar dertien ondernemers zijn al twee jaar op zoek naar een locatie, zonder succes. Daardoor beginnen ze zich steeds meer zorgen te maken. Baas zit sinds 8 jaar op het sportpark in Oss-West. “Sinds dat we weten van de sloop hebben alle ondernemers bijna elk mogelijk pand aangedragen. Maar de gemeente wijst alles af. Ze maken daardoor alle goedlopende sportscholen in Oss kapot.” Volgens een woordvoerder is de gemeente wel bereid om mee te denken met de sportschoolhouders. Maar is het vinden van alternatieve locaties niet makkelijk. “Op bedrijventerreinen is er sprake van grote krapte. Daarom willen we liever niet dat sportscholen zich hier vestigen. Die zijn vaak niet berekend op de verkeers- en parkeersituatie. Of andere bedrijven worden belemmerd in hun activiteiten.” De eigenaar van Van Buel Sports: “We zijn ondernemers, dus de gemeente is niet honderd procent verantwoordelijk. Maar het zou fijn zijn als de gemeente op het gebied van vergunningen soepeler meedenkt.”

Omdat slechts één van de 14 sportscholen kan blijven op het Euterpepark kijken de meeste ondernemers nu ook naar omliggende dorpen. “We moeten wel, want we beginnen we ons steeds meer zorgen te maken. Niet alleen voor ons als ondernemers, maar wat denk je van al die duizenden sporters”, zegt ondernemer Van Buel. Voor vechtsportschooleigenaar Baas is de maat vol. “Als de gemeente ons nu op ons hoogtepunt laat vallen vertrek ik uit Oss en kom ik met mijn bedrijf nooit meer terug”, zegt hij. Maar hij vreest dat dat niet de oplossing is. “Als we kiezen voor een locatie buiten de stad zijn we bang dat we een heel groot deel van onze leden kwijtraken. Vanwege de grotere afstand.” Baas weet dat er zelfs al ondernemers zijn die de hoop langzaam op beginnen te geven. “Sommigen spreken al over het op zoek gaan naar een baan in loondienst.”