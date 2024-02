Strengere regels voor praalwagens, zo lossen carnavalsverenigingen dat op

Carnaval staat voor de deur en net op dat moment scherpen verzekeraars de regels aan. Er mogen voortaan maximaal twintig mensen op een kar zijn. Voor sommige carnavalsverenigingen is dat een probleem. Zij moeten op het laatste moment nog oplossingen bedenken.

In Snevelbokkenland, Heeswijk-Dinther tijdens carnaval, heeft de organisatie van de optocht de handen vol om oplossingen te bedenken. “Wij vinden het behoorlijk ingewikkeld”, vertelt Marianne van Berloo. “Al staat veiligheid natuurlijk wel voorop.” In de optocht van het dorp gaat normaal altijd één prinsenwagen mee met daarop de prins en zijn gevolg. “Maar met 23 dansmariekes die we hebben, gaat dat al niet lukken. We hebben halsoverkop een tweede en misschien nog wel een derde wagen bij moeten halen. Zie dat maar weer te regelen.”

"Met deze regel zal het lastig worden."

Vooral voor de jeugd vindt van Berloo het een lastige situatie. “Die wagens zijn eigenlijk disco’s op wielen. De groepen zijn vaak groter dan twintig personen. Met deze regel zal het wel lastig worden. Dan moet er bijna iemand bij gaan lopen, maar dat is ook niet goed voor de sfeer.” Een aantal maanden geleden werd er al een aanscherping van de regels aangekondigd. In Boemeldonck (Prinsenbeek) zijn toen meteen maatregelen genomen. “In de zomer hebben wij het onze praalwagenbouwers al laten weten, zodat zij er rekening mee konden houden”, zegt Robbert Janssen.

"We moeten er maar mee dealen."

Ondanks de alertheid van de organisatie in Prinsenbeek, vindt Janssen het toch oneerlijk. “En dat is nog zacht uitgedrukt. De aanscherping komt natuurlijk van de platte kampioenskarren met bier, maar dat is bij ons niet zo. Maar we moeten er wel mee dealen.” Een van de carnavalsclubs uit het dorp zijn de Dwarsliggers. Jorrit Meeuwissen is een van de praalwagenbouwers. “Wij hadden eerst meer dan twintig man op de wagen voor de show. Andere zitten wat meer verstopt en zorgen ervoor dat de poppen bewegen.” De club heeft dankzij het vroege bericht van de organisatie van de optocht de nodige aanpassingen kunnen doen. “We hebben nu een stuk minder mensen die dansen op de wagen. In de wagen zijn er ook nog maar tien mensen. Maar als dit strenger wordt, dan weet ik het niet hoe het moet.”

"Een gehuurde bus is een goed alternatief."