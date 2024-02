Man bedreigt collega met vuurwapen en is bijna vijf uur op de vlucht

Een arrestatieteam van de politie heeft na een zoektocht van bijna vijf uur een 42-jarige man aangehouden in Oosterhout. Hij zou een collega hebben bedreigd met een vuurwapen in een kantoorpand in Oosterhout. "Het is een intensieve zoektocht geweest. We waren erg bezorgd voor een escalatie", zegt de politie.

Arnold Tankus Geschreven door