Aanleg verdiept spoor zorgt komende jaren voor flink wat overlast

Minder vertraging met de trein, gevaarlijke spoorwegovergangen verdwijnen en minder geluidsoverlast van voorbijrazende treinen. De aanleg van een vierde en deels verdiept spoor tussen Den Bosch en Vught lijkt alleen maar voordelen te hebben. Maar voordat het zover is, zitten vooral inwoners van Vught de komende jaren in een grote bouwput.

Wat gaan treinreizigers merken van de werkzaamheden? “Bijna niks”, zegt projectmanager Ton Bierbooms van ProRail. “Omdat we eerst twee tijdelijke sporen aanleggen, kunnen treinen tijdens de bouw blijven rijden zoals ze nu ook doen.” Het treinverkeer zal wel een aantal keer voor meerdere dagen stilliggen vanwege de werkzaamheden aan het spoor: 6 dagen in juni dit jaar, 17 dagen in oktober 2025 en 24 dagen in 2029.

“De komende twee jaar valt de overlast nog wel mee voor Vughtenaren. Vanaf 2026 beginnen we pas met de aanleg van het verdiepte spoor en dan merken inwoners pas écht waar we aan begonnen zijn”, zegt wethouder verkeer Mark du Maine.

Op 18 juni begint ProRail met de aanleg van een tijdelijk spoor tussen Den Bosch en Vught. Daarvoor zijn de eerste bomen langs het spoor in Vught al gekapt, spoorovergangen gaan één voor één dicht en op verschillende plekken in het dorp staan gele borden met aangekondigde wegafsluitingen.

“Wij hebben in verhouding veel spoorwegovergangen in het dorp. Daardoor staat het tijdens de spits nu al vaak vast met auto’s die voor dichte overwegen moeten wachten”, zegt Du Maine. “Hier komen ook nog twee drukke wegen, de A2 en N65, samen. We moesten iets doen om enorme files in Vught te voorkomen.”

Nu liggen er nog drie sporen vanuit Den Bosch naar Vught. Om extra treinen te laten rijden, worden dat er vier. Twee richting Tilburg en twee richting Eindhoven. Die laatste komen in Vught zes meter in de grond te liggen.

Dat is niet het enige voordeel. “Het ministerie wil dat er een aftakking komt van de Betuwelijn, waardoor ook het goederenvervoer in Den Bosch en Vught fors toeneemt. Maar daar merken omwonenden vrijwel niks van, omdat de trein niet boven de grond uitkomt”, zegt projectmanager Bierbooms.

Het leidt tot een verdieping van het spoor over meer dan anderhalve kilometer. Daardoor kunnen vijf gevaarlijke en drukke spoorwegen verdwijnen. De wethouder: “Zo kan al het verkeer doorrijden en is er minder kans op ongelukken op het spoor.”

Het verdiepte spoor, dat tussen de 600 en 700 miljoen euro kost, is uniek in Brabant. Bierbooms: “De gekozen oplossing is duurder en heeft meer tijd gekost.” Maar als het spoor in 2030 klaar is, heeft Vught een stuk minder overlast van het treinverkeer.

“We hebben als gemeente gepleit voor deze oplossing om het dorp leefbaar te houden. Daarvoor moeten inwoners wel eerst zes jaar door een zure appel heen bijten”, zegt de Vughtse wethouder. Want voor de komst van het verdiepte spoor moet Vught verder op de schop. De N65 gaat nu nog onder het spoor door, maar in de toekomst gaat de weg over het verdiepte spoor heen.

"We moeten twee routes precies het tegenovergestelde maken van wat het nu is. Dat is een hele ingewikkelde operatie. Daar gaan de weggebruikers van de N65 en de mensen in het dorp ook zeker iets van merken”, zegt de projectmanager van ProRail.

Het tijdelijke spoor is in oktober volgend jaar klaar. Daarna begint de bouw van het verdiepte spoor.