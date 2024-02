De Efteling voor eeuwig op je lijf: 'Zo blijft het kind in mij bestaan'

Er zijn veel Efteling-fans, maar aan een paar fans kun je ook echt zien dat hun liefde voor het park wel heel diep zit. De Oosterhoutse Jeroen en de Belgen Johan en Gunther komen zo graag in de Efteling, dat ze een groot deel van hun lichaam vol hebben staan met tatoeages van het pretpark. “Hierdoor heb ik de Efteling altijd bij me."

In het kunstwerk zit behoorlijk wat werk en leed. Zeven keer moest Jeroen langs bij de tatoeëerder, waar hij telkens drie uur achter elkaar in de stoel zat. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan de tattoo. “Ik ben er ontzettend trots op”, zegt Jeroen, die niet kan wachten tot de Vogel Rok na het onderhoud weer open gaat. “Dan ga ik er met mijn blote rug voor staan, zodat je kan zien hoe goed hij lijkt.”

De Efteling in zwart-wit

Ook over de grens wonen megafans van de Efteling. Zo zette Johan Janssens (52), uit het Belgische Lier, in een half jaar tijd zijn armen en borst vol met iconische beelden uit het park. De Python, Baron 1898, De Vliegende Hollander, Pardoes en zelfs het hotel staan in zwart-wit op zijn lijf. “Op deze manier is de Efteling nooit ver weg”, zegt Johan.

Hij en zijn gezin gaan wekelijks naar Kaatsheuvel en slapen minstens vijf keer per jaar in het Efteling-hotel. “Als je daar bent wordt je bevangen door het magische”, verklaart Johan. “We hebben twee gehandicapte kinderen en die zie ik de hele dag lachen. Dan kan je even al je zorgen loslaten.”

Zijn vrouw en kinderen vinden het fantastisch dat het park vereeuwigd is op Johans lichaam. “Mijn jongste dochter is fan van Joki en mijn oudste dochter van Symbolica”, zegt Johan. Speciaal voor hen heeft hij die twee iconen laten tatoeëren. “Mijn kinderen kunnen niet praten, maar ze kijken er wel steeds vol bewondering naar. Dat vind ik mooi.”