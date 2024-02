Grensovergangen op snelwegen dicht door acties boeren

Demonstrerende boeren hebben donderdagavond laat meerdere grensovergangen naar België geblokkeerd. Alle drie de snelwegen tussen Brabant en de Belgische grens zijn vrijdagochtend nog altijd dicht. Op foto's is te zien hoe de wegen daar in beide richtingen volstaan met tractoren.

Rond kwart over elf donderdagavond kwamen de eerste meldingen van demonstraties op de snelwegen binnen. Zo staat het vast op de A4 bij afrit Zandvliet, de A67 bij afrit Hapert en de A16 bij Hazeldonk. Op meerdere plekken, zoals bij Reusel en het Belgische Hoogstraten woedden ook brandjes in de bermen. Naar verluidt gaan de acties zeker tot in de vrijdagochtend duren, maar langer wordt niet uitgesloten. In speeches is opgeroepen om de blokkades enkele dagen vol te houden.

Lokaal kunnen de blokkades leiden tot extra verkeer op de weg, waarschuwt een woordvoerder van de ANWB vrijdagochtend. Vooral uit België staat het volgens de ANWB rond zeven uur vast voor de afsluitingen, in Nederland nauwelijks. Alleen bij Zundert, naast de A16 ziet de ANWB vrijdagochtend vroeg veel sluipverkeer de grens overgaan vanuit Nederland.

Uit de hand

Met de demonstraties sluiten de boeren zich aan bij hun Belgische collega's, die al de hele dag demonstreren. Vooral in Brussel liep het uit de hand. Daar vindt een EU-top plaats, waar ook het landbouwbeleid op het programma staat. Demonstrerende boeren gooiden daar onder meer met vuurwerk , bierflesjes en eieren naar de politie.

Ook op andere plekken in Nederland voerden boeren actie. Onder meer op de Dam in Amsterdam en bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem stonden donderdagavond tractoren.