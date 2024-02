Rook- en roetschade enorm na brand garage: 'Loopt in de miljoenen, denk ik'

Bij de brand in de garage in Den Bosch kwam veel rook vrij (foto: Bart Meesters). De brandweer schaalde op vanwege de brand in de garage bij Van den Udenhout in Den Bosch (foto: Bart Meesters). Volgende 1/2 Bij de brand in de garage in Den Bosch kwam veel rook vrij (foto: Bart Meesters).

Bij autodealer Van den Udenhout aan de Balkweg in Den Bosch woedde donderdagnacht brand. Het vuur ontstond in een bestelbus in de garage. De brand bleef beperkt tot die bestelbus, maar de rook- en roetschade in het gebouw is volgens een 112-correspondent 'gigantisch'. "Ik denk dat die in de miljoenen gaat lopen."

Een particulier beveiligingsbedrijf kreeg de melding van de brand rond halfvier 's nachts binnen. Toen agenten gingen kijken bij het gebouw, roken zij inderdaad een brandlucht. Daarop werd de brandweer gewaarschuwd. Die schaalde al snel op.

"Alles is pik- en pikzwart."

Bij de brand kwam veel rook vrij. "Het is een gigantisch gebouw", vertelt de 112-correspondent. "Waar onder meer auto's, staan, een kantoor is en een kantine. Alles is pik- en pikzwart", zag de 112-correspondent. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Een ventilator werd ingezet om de rook uit het gebouw te krijgen.

De rook- en roetschade zou gigantisch zijn (foto: Bart Meesters).