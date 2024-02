Slaperige inbreker dut in na politiebezoek en verrast bewoner

Een bewoner van de wijk Besoyen in Waalwijk deed donderdag een bijzondere ontdekking. Een inbreker was daar in slaap gevallen. Dat terwijl agenten eerder op de dag in het huis een inbraak hadden onderzocht.

Rond half elf ontdekte de bewoner van het huis in de Besoyen dat zijn achterdeur kapot was. Iemand zou hebben geprobeerd om in te breken. De politie werd direct gebeld en agenten kwamen naar het huis om onderzoek te doen. De agenten troffen toen niemand aan. Ook was het onduidelijk of er iets in het huis was gestolen. Wel werd er een aangifte opgenomen door de agenten.

's Middags, inmiddels een paar uur later, hoorden de bewoner ineens gestommel boven in zijn huis. De bewoner ging kijken en stond daar oog in oog met een inbreker die de slaap nog uit zijn ogen moest wrijven. De politie werd opnieuw gebeld en de man, een 29-jarige dakloze, werd opgepakt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de zaak.