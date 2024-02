Kurt werd uit bed gebeld voor brand bij zijn bedrijf: 'Nog geluk gehad'

Bij autodealer Van den Udenhout uit Den Bosch hopen ze na de brand in de nacht van donderdag op vrijdag snel weer auto's te kunnen repareren. Volgende week moet de werkplaats weer open. De schade lijkt volgens de eigenaar beperkt te zijn gebleven tot een uitgebrande bestelbus en een werkplaats onder het roet. "We hebben veel geluk gehad."

Rond kwart over drie in de nacht werd directeur en eigenaar Kurt Verhees uit zijn bed gebeld. De vestiging van zijn autobedrijf aan de Balkweg zou in brand staan. Toen hij bij zijn bedrijf aankwam was de brandweer al aan het blussen. "Je kunt dan niks doen als kijken. Gelukkig hebben ze het vuur snel kunnen blussen. Daar hebben we veel geluk mee gehad."

De brand is ontstaan in een bestelbus die in de werkplaats stond. Het vuur is niet verder gekomen dan het voertuig zelf. De schade in de werkplaats had dan ook erger kunnen zijn. Verhees: "Ik heb er geen verstand van dus ik weet niet op welk schadebedrag we uitkomen. De verzekering moet ernaar gaan kijken. Er is roetschade maar er is geen enkel raam gesprongen. Het kan binnen dus niet heel heet zijn geweest." Verhees vermoedt dat kortsluiting de oorzaak is, maar weet niet hoe de brand precies kon ontstaan.