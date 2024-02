Kijk hier hoe duur een biertje is tijdens carnaval in jouw gemeente

Hoeveel kost een biertje in jouw gemeente tijdens carnaval? Omroep Brabant zocht het voor je uit. We spraken een kroeg of café in iedere Brabantse gemeente. Eindhoven valt op: de prijs voor een biertje is daar het hoogst in heel Brabant: 3,75 euro. Vorig jaar lag de prijs in Lampegat tussen de 3 en 3,50 euro.

Gemiddeld betaal je in Brabant iets meer dan 2,90 voor een vaasje tijdens carnaval. Maar er zijn ook uitschieters, naar boven en naar beneden. Waar je bijvoorbeeld in Cranendonck voor 2 euro aan het bier zit, betaal je even verderop in Eindhoven 3,75 voor een koude kletser.

In veel gemeenten kiezen de horeca er samen voor een carnavalsmunt in te voeren waar je in alle kroegen in die gemeente mee kunt betalen. De prijs voor een biertje is dan dus in elk café in die plaats hetzelfde. Zo'n munt is er in Eindhoven, Best, Oudenbosch, Tilburg, Bergen op Zoom, Breda, Helmond, Veldhoven, Roosendaal en Waalwijk. Ook de gemeente Maashorst is dit ook van plan, maar zij hebben nog geen uitsluitsel gegeven over wat die munt gaat kosten.

De bierprijs in alle andere gemeenten is dus een indicatie, maar zal nooit veel afwijken van het aangegeven prijskaartje.

Deze carnaval ga je in meer dan de helft van de Brabantse gemeentes meer betalen voor pils ten opzichte van vorig jaar. 30 van de 55 kroegen of café geven aan hun prijs omhoog te gooien, vanwege de stijgende productieprijzen. Eindhoven is de hoogste stijger met 75 cent extra per biertje. Breda en Moerdijk delen de tweede plaats met een stijging van veertig cent.

Op dit kaartje zie je hoe duur een biertje in jouw gemeente is deze carnaval: