Kinderdagverblijf mag toch openblijven na overtreden regels

Kinderdagverblijf XXS in Uden mag van de rechter toch openblijven. De gemeente Maashorst wilde de opvang eigenlijk aanstaande maandag sluiten omdat het kinderdagverblief niet aan alle eisen voldoet. Daar steekt de rechter nu een stokje voor.

De gemeente liet deze week weten dat XXS vanaf deze maandag dicht zou moeten. Dat heeft te maken met eisen waaraan de opvang niet voldoet. Zo moeten medewerkers in een groep van kinderen van één jaar en ouder gelden als 'vaste gezichten'. Uit een inspectierapport van de GGD bleek vorige maand dat dat niet zo was. De gemeente kondigde woensdag aan dat de opvang daarom maandag dicht zou gaan.

Volgens de kinderopvang ligt het iets ingewikkelder en werden er andere vertrouwde gezichten op groepen gezet omdat er meerdere mensen met zwangerschapsverlof waren. XXS Uden ging daarom bij de gemeente in beroep tegen de sluiting en vroeg ook aan de rechter om een uitspraak.

Uitspraak

Dat XXS toch open mag blijven heeft deels van doen met de datum van de uitspraak. De rechter kan zich niet voor maandag buigen over de kwestie omdat dat te kort dag is. Omdat de veiligheid van de kinderen volgens de rechter niet in gevaar komt, mag de opvang in de tussentijd openblijven tot er een uitspraak is. De rechter gaat er wel vanuit dat er dan sprake is van een vast gezicht voor kinderen van één jaar en ouder.

Op 12 februari wordt de zaak behandeld.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

De gemeente gaf woensdag aan dat de opvang snel dicht moest