Wielerploeg van YouTuber uit Breda mag meedoen aan Amstel Gold Race

Het begon allemaal als een soort grap, maar inmiddels staat er een professionele wielerploeg: Tour du Tietema-Unibet. Drie jonge YouTubers met in hun gelederen Devin van der Wiel uit Breda zetten nu een grote stap. Ze kregen deze week een wildcard voor de Amstel Gold Race die in april wordt verreden. Het is voor het eerst dat de ploeg zich op dit niveau kan laten zien. Voor de ploeg die genoemd is naar oud-renner Bas Tietema is het een belangrijke stap naar het ultieme doel: deelname aan de Tour de France in 2026. Devin van der Wiel vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het begon allemaal in 2019, een beetje als kattenkwaad, toen oud-profrenner Bas Tietema samen met Josse Wester en Devin van der Wiel YouTube-filmpjes maakte tijdens de Tour de France. Zonder officiële accreditatie, maar wel creatief. Dat sloeg zo goed aan dat de mannen de smaak te pakken kregen. Inmiddels telt het YouTube-kanaal 'Tour du Tietema' 177 duizend abonnees..

Begin vorig jaar presenteerde de drie hun eigen profploeg, gesponsord door het online gokbedrijf Unibet. "Deze ploeg is de volgende stap in onze missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten, en het vertegenwoordigt de liefde die wij voor het wielrennen hebben", schrijven de initiatiefnemers op hun site. Ze zijn dus inmiddels gedrieën eigenaar van een echte profploeg, maar ze blijven ook dezelfde eigenwijze YouTubers. Van alle avonturen worden filmpjes gemaakt waardoor de fans optimaal betrokken zijn.

De deelname aan een World Tour-wedstrijd is voor het trio een grote stap. Al drie jaar geleden maakten ze een filmpje waarin ze in de gunst proberen te komen van de directie van de Amstel Gold Race. Ze doen dan allerlei klusjes in de hoop uitgenodigd te worden. Het zal niet daar aan liggen, maar dit jaar is het dan zo ver. Ze hebben de wildcard binnen. Nu de volgende halte: deelname afdwingen aan de Tour de France. Dat is het ultieme doel en dan is de cirkel die in 2019 begon met grappige tourfilmpjes helemaal rond.

