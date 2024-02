Duizenden fans missen concert Big Time Rush door snelle uitverkoop

Een optreden van de band Big Time Rush in poppodium 013 in Tilburg is vrijdag razendsnel uitverkocht. Het poppodium zelf is overweldigd door de interesse. Bijna 50.000 fans melden zich in de digitale wachtrij, terwijl er voor het concert op 10 juni maar plek is voor 3.000 bezoekers.

Het was rond tien uur vrijdagochtend dringen in de digitale wachtrij van 013 voor het optreden dat Big Time Rush van 10 juni. De leden Kendall, Logan, James en Carlos zijn bekend van hun gelijknamige sitcom en maken in Tilburg hun debuut op de Nederlandse podiumplanken.

"Heel moeilijk om zoveel mensen teleur te stellen."

Dat er zo veel belangstelling is voor het concert, heeft het Tilburgse poppodium verrast. Medewerker Renske Jacobs van 013 begrijpt de emoties van teleurgestelde fans wel. ”Ik vind het heel vervelend dat we zoveel mensen teleur moeten stellen. Ik vind dat echt moeilijk”, zegt Jacobs tegen Omroep Tilburg. Fans vragen zich op sociale media af waarom de band niet in een grotere zaal zoals AFAS Live of de Ziggo Dome staat. Volgens Jacobs heeft dat mogelijk te maken met de twijfels die er waren over de populariteit van de band. “De band is best lang weggeweest", vertelt Jacobs aan de Tilburgse omroep. "Je weet dan niet meer precies hoe het met de animo zit. Een concert is natuurlijk anders dan een serie op de televisie. 013 is het grootste poppodium in Nederland en was daarmee de veiligste keus”, aldus Jacobs.

"Ik keek vroeger met mijn broer en zus naar ze."

Dat er toch zo'n overweldigende belangstelling was, heeft de band volgens Jacobs te danken aan zijn bekendheid op tv-kanaal Nickelodeon. "Ze waren vroeger zo groot op tv. Het leuke is dat meerdere generaties ze kennen. Zo keek ik vroeger ook met mijn broer en zus naar ze. Het geeft echt een nostalgisch gevoel." Nickelodeon zond vier seizoenen van de sitcom uit. Als muzikaal collectief maakte Big Time Rush hits als ‘Boyfriend’, ‘Worldwide’ en ‘Till I Forget About You’. Na het grote succes van de band werkten de leden aan soloprojecten. In 2021 kwam de band weer bij elkaar en maakte een comeback single. Sindsdien besloten de vier weer te gaan optreden.