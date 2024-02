Frank Lammers scoort rol als bekende journalist in tv-serie over Máxima

Frank Lammers heeft een rol in een nieuwe tv-serie te pakken. Het gaat om de Videoland-serie over koningin Maxima. Lammers speelt de in 2022 overleden journalist Willibrord Frequin.

Maxima is een zesdelige tv-serie over het leven van de koningin. Het gaat om een verfilming van een boek van journaliste Marcia Luyten en gaat onder meer over de tijd van Maxima in Argentinië.

Hoe groot de rol van Lammers is, is niet bekend. Mogelijk gaat het om een moment in 2000 toen Frequin haar samen met fotograaf Peter Smulders opwachtte en bloemen aanbood, waarna ze haar achtervolgden.

Een verschrikkelijke fout, noemde Frequin dat later in een interview met De Telegraaf. "Wij zijn met een auto achter haar aangereden. Heel hard. Onverantwoord hard. In de buurt van het vliegveld vlogen wij allebei bijna uit de bocht. We weten hoe het met Diana is afgelopen. Daar ben ik niet trots op."

De serie Máxima is vanaf 20 april te zien.