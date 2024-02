A67 op drie plekken: de NOS is even de weg kwijt

Over de A67 van Bergen op Zoom naar Rotterdam? Of toch niet? Bij het Achtuurjournaal van de NOS waren ze het spoor vrijdagavond even bijster. Bij een item over de protesterende boeren die de grens blokkeren, toonde presentator Rob Trip een kaartje. De A67 staat daar maar liefst op drie plaatsen ingetekend, waarvan twee keer in West-Brabant.

De weg loopt in werkelijkheid echter van Venlo naar Eindhoven. Waarschijnlijk probeerden de kaartenmakers van de NOS de A4 bij Bergen op Zoom en de A16 bij Breda aan te duiden. Het is niet de eerste keer dat de topografie van Rob Trip en zijn collega's voor hilariteit zorgt. Twee jaar geleden ging het ook al mis. In de uitzending van 31 januari 2022 sprak Trip over een schip dat bij de 'kust van Eindhoven' in de problemen kwam, waar hij IJmuiden bedoelde.