Huis beschoten: politie haalt verdachten met getrokken pistool uit auto

Een huis is vrijdagnacht beschoten aan de Poolsestraat in Boxtel. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts. De bewoners lagen op het moment van de beschieting te slapen. In een raam van het huis zijn meerdere kogelinslagen te zien. Drie mannen uit Boxtel zijn aangehouden. De politie haalde hen met getrokken pistool uit een auto.

Volgens de politie vond de schietpartij plaats kort nadat meerdere personen 'aan de deur van het huis hadden staan vervelen'.

Surveillerende agenten lieten korte tijd later in de Prins Hendrikstraat in het centrum van Boxtel een auto stoppen. De inzittenden kregen een wapen op zich gericht en de agenten eisten dat ze een voor een zouden uitstappen.

Het drietal is vastgezet. De auto waarin ze reden, is veiliggesteld voor verder onderzoek. In de auto werd een vuurwapen ontdekt.

'Meerdere schoten'

"De Poolsestraat was vrijdagnacht over een afstand van acht huizen afgesloten", liet onze 112-correspondent zaterdagochtend vroeg weten. "Agenten zochten daar naar kogelhulzen."

De gebeurtenis trok diep in de nacht weinig bekijks. "Ik heb geen buurtbewoners op dat tijdstip gezien."

'Weinig geslapen'

Zaterdagmorgen was het net alsof er niets was gebeurd in de straat. Het was rustig in de buurt en achter de ruit vol met barsten lag een kat rustig te slapen. Een vrouw deed de deur open. "Het gaat goed, maar ik ben wel erg moe. Ik heb maar weinig geslapen." Meer wilde ze niet zeggen en ze deed de deur snel weer dicht.

Een buurtbewoonster vertelde dat ze nog wakker was toen er werd geschoten. "Eerder die avond werden de bewoners al bedreigd", zei ze. "Ik hoorde veel dreigende taal en geschreeuw op straat. Wat later hoorde ik het geluid van wel zeven of acht schoten. Ik dacht dat het vuurwerk was."

Onrustige buurt

Volgens de buurtbewoonster is het vaker onrustig in de straat. "Er komt wel met regelmaat politie. Er is gedoe en dronkenschap. Al is het deze keer wel ernstig. Ik ben niet bang, maar toch ben ik blij dat ik niet naar buiten ben gegaan. Normaal had ik dat wel gedaan."