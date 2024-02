Als je graag een carnavalsembleem op je kiel wilt, maar niet kunt naaien...

Het is een komen en gaan bij het Repair Café in Biest-Houtakker. Normaal kunnen dorpsgenoten er terecht om kapotte spullen te laten maken, maar zondagmiddag werd er vooral druk genaaid. Voor een vrijwillige bijdrage werden de laatste emblemen op de carnavalsoutfits gemaakt worden.

Sinds een jaar is Maarten als fotograaf betrokken bij carnavalsactiviteiten in het dorp. “Daarom staat er achterop mijn jasje ‘paparazzi’. Daarboven heb ik nu het embleem met de skyline en naam van ons dorp, Pinnekleuversgat, laten maken.”

Een stoel verderop zit Inneke Mulder ijverig te werken. Ze heeft net haar eerste embleem op een jasje genaaid. “Ik zit er met mijn neus bovenop, zonder bril kan ik het niet doen. Al komt het niet zo heel erg nauw natuurlijk, want het is voor carnaval. Als het maar vast zit.”

Terwijl Maarten aan de bar een kopje koffie zit te drinken is Christel van Beurden druk bezig om de emblemen erop te krijgen. “Ja, er wordt hard gewerkt hier. Het is nog niet zo gemakkelijk, maar als je rustig aan doet, dan komt het helemaal goed.”

“Ze stuurden mij een paar dagen geleden een appje of ik kon komen helpen”, vertelt Inneke. “Ik vind het goed om elkaar zo een beetje te helpen in het dorp, dus zei meteen 'ja'. Wat de een niet kan, doet de ander. Zo gaat dat in ons dorp.”

Er was alleen een klein probleempje. “Mijn naaimachine was stuk. Gelukkig had ik die van mijn schoonmoeder nog staan. Al moest ik wel even kijken hoe deze precies werkte, maar het is gelukt.”