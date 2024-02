Fem van Empel oppermachtig naar tweede wereldtitel veldrijden op rij

Fem van Empel heeft in het Tsjechische Tabor met groots machtsvertoon haar wereldtitel in het veldrijden geprolongeerd. De 21-jarige veldrijdster uit Den Dungen was als eerste weg na de start en breidde haar voorsprong alleen maar uit. Op meer dan een minuut pakte Lucinda Brand het zilver. Met het brons voor Puck Pieterse was het podium volledig Nederlands, zoals vooraf al verwacht.

Het is voor de vijfde keer op rij dat een Nederlandse renster de wereldtitel veldrijden pakt. De serie werd geopend door Ceylin del Carmen Alvarado in 2020. Daarna waren de titels voor Brand en Marianne Vos, gevolgd door de overwinningen van Van Empel op de WK's van Hoogerheide en Tabor. Van Empel, normaal uitkomend voor Visma-Lease a Bike, had de maanden voor het WK al zeventien crossen gewonnen. Daaronder viel ook de Europese titelstrijd in november in Pontchâteau.