Bram Elstak heeft al meer dan 150 Eftelingtatoeages gezet, nu hij zelf nog

Een tatoeage van de Vogel Rok op je rug of van de Python op je arm, voor sommige Efteling-fans kan het niet gek genoeg. Grote kans dat deze bij tatoeëerder Bram Elstak (39) vandaan komt. De Eindhovenaar tatoeëert bij Carbon Cloak Tattoo in Rosmalen en hielp al honderden fans aan en Efteling-tatoeage. Hij heeft iedere attractie in het pretpark al gehad. "Ik heb zelfs al een Danse Macabre-tatoeage gezet, terwijl die attractie nog niet eens open is", zegt hij.

De liefde voor de Efteling begon bij Bram 25 jaar geleden. "Voor mijn vijftiende verjaardag kreeg ik een abonnement en nu ga ik nog steeds iedere maand minstens één keer", legt Elstak uit. "De eerste keer geniet ik nog van de attracties, maar daarna gaat al gauw het tekenblok mee om nieuwe ontwerpen te maken. En dan vooral bij de thema-attracties, ik ben niet zo'n fan van achtbanen." Negen jaar geleden begon zijn tatoeëerderscarrière met een achtbaan. "Ik zette toen al andere tatoeages, maar toen Baron 1898 opende was dat groot nieuws en maakte ik mijn eerste ontwerpen. Ik kreeg positieve reacties en ook van de Efteling zelf. Inmiddels ben ik meer dan 150 Efteling-tatoeages verder."

"Bij haar heb ik een raaf getatoeëerd en bij hem een draak."

Bijna iedere attractie heeft hij wel voorbij zien komen. Zijn klanten hebben vaak mooie herinneringen aan de Efteling. "Ik heb ook een stel getatoeëerd dat in de Efteling is getrouwd", vertelt Bram. "Ze vonden vooral de Ravelijnshow heel mooi. Toen heb ik bij haar een raaf getatoeëerd en hij heeft een draak op zijn lijf." Er zijn ook enthousiastelingen die soms niet kunnen wachten op hun favoriete attractie. "Ik heb al mensen gehad die iets willen van de Danse Macabre, terwijl die attractie nog niet eens open is", zegt Bram. Toch heeft hij nog niet alle attracties uit het park gehad. "Ik heb nog niets van Joris en de Draak mogen tatoeëren. Mensen kiezen blijkbaar toch liever voor paddenstoelen uit het Sprookjesbos of de Vogel Rok."

"Ik heb helaas niet zoveel plek meer op mijn lijf."

Opmerkelijk genoeg is er op Brams eigen lichaam niets van de Efteling te vinden. "Ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik wil namelijk nog wel iets van het pretpark, maar geen idee wat. En ik heb helaas niet zoveel plek meer op mijn lijf." OOK DE MOEITE WAARD: Niet alleen Brabanders lopen rond met een Efteling-tattoo. Bram tatoeëerde ook Duitsers en Belgen.

Foto: Bram Elstak / Instagram

