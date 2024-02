RKC in slotfase onderuit tegen FC Twente

RKC Waalwijk heeft de wedstrijd tegen FC Twente met 3-0 verloren. De Waalwijkers konden de ploeg van trainer Joseph Oosting lange tijd bijbenen, maar ze moesten in de slotfase de meerdere erkennen in FC Twente. De winnende ploeg verstevigde met de zege de derde plaats. RKC blijft zestiende.

RKC miste met aanvoerder Michiel Kramer, Godfried Roemeratoe en Aaron Meijers drie geschorste spelers. De ploeg van trainer Henk Fraser was voor rust enkele keren gevaarlijk.

Desondanks scoorde Ricky yan Wolfswinkel halverwege de eerste helft. De spits mocht het van trainer Oosting laten zien en de 35-jarige spits had al snel succes. Na een voorzet van Sem Steijn legde Michel Vlap de bal met zijn hoofd goed opzij. Van Wolfswinkel faalde van dichtbij niet (1-0).

In de tweede helft had Twente duidelijk de overhand, al duurde het lang voor dat ook aan de score te zien was. Myron Boadu bewees direct zijn waarde voor FC Twente. De van AS Monaco gehuurde aanvaller viel in de 78e minuut in en scoorde vrijwel direct daarna (2-0).

Boadu stond in de 81e minuut ook aan de basis van de 3-0 van Younes Taha, een andere invaller. Bij die stand bleef het.