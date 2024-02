Vrachtwagen kantelt na botsing met auto: weg vol kippenpoten

Op de A59 bij Elshout gebeurde zaterdagavond in de richting van Waalwijk een ongeluk waarbij een vrachtwagen en een auto waren betrokken. De weg was bezaaid met diepgevroren kippenpoten. Volgens een omstander zijn drie mensen gewond geraakt. De politie hield de twee inzittenden van de auto aan. De weg richting Waalwijk ging dicht en moest gerepareerd worden. De weg ging om kwart over zes zondagochtend pas weer open.

Volgens getuigen zou de auto, een Range Rover, met zeer hoge snelheid de vrachtwagen over de vluchtstrook hebben ingehaald. De auto is daarop gecrasht. In de auto zaten twee personen die gewond zijn geraakt. Beide personen zijn aangehouden. Volgens de politie liggen er in de auto 'strafbare zaken'. Meer wil de politie er nog niet over kwijt. De vrachtwagen werd geraakt en moest uitwijken. Daardoor kantelde de vrachtwagen en verloor die de diepvrieslading met kippenpoten. In de vrachtwagen zaten de chauffeur en zijn vrouw. De vrouw is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege het politieonderzoek, het opruimen van de afgevallen lading en de reparaties aan vangrail en asfalt, werd de weg pas om kwart over zes zondagochtend vrijgegeven. Het verkeer in tegengestelde richting van Den Bosch werd over de vluchtstrook geleid.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision