Man neergestoken in huis, verdachte aangehouden

In een huis aan de Prinses Irenelaan in Nieuwendijk is zaterdagavond een man neergestoken. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een andere man als verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond acht uur 's avonds. Een ambulance en drie politieauto's kwamen naar de plek van het voorval. De man die was gestoken raakte zwaargewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om problemen in de relationele sfeer. De politie vermoedt dat de twee mannen elkaar kenden en doet verder onderzoek.