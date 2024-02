Gehavend PSV houdt punt over aan topper tegen Ajax

PSV heeft zaterdagavond tegen Ajax met 1-1 gelijkgespeeld. In de Johan Cruijff Arena opende Steven Berghuis de score. Luuk de Jong zette na ruim een halfuur spelen PSV weer naast Ajax. Bij de Eindhovenaren waren de nodige personele problemen. Trainer Peter Bosz miste zes spelers met een blessure.

Slecht nieuws was er voor PSV in aanloop naar de topper tegen Ajax. De Eindhovenaren hadden last van personele problemen. Bosz miste zes dragende spelers, waardoor zijn ploeg moest aantreden met onder anderen Mauro Junior op het middenveld en verder maar weinig smaken op de bank. Bosz kon geen beroep doen op Joey Veerman, Malik Tillman, Guus Til, Noa Lang, Armel Bella-Kotchap en Ricardo Pepi.

Daarnaast lijkt de schwung er bij PSV de laatste weken er een beetje uit. De club heeft nog altijd twaalf punten voorsprong op Feyenoord, maar het spel laat de laatste weken te wensen over. Ook de beginfase in Amsterdam was zeer matig. Na negentien minuten kreeg het dan ook terecht het deksel op de neus. Steven Berghuis zette Ajax op voorsprong op aangeven van Brian Brobbey.

Saibari gelijk belangrijk

PSV leek kort de weg kwijt na de goal, maar herpakte zich op tijd. Na ruim een halfuur spelen was het Luuk de Jong die PSV weer naast Ajax zette. Hij rondde een voorzet van Ismael Saibari knap af. De Marokkaan was eerder dan verwacht uitgeschakeld op de Afrika Cup. Vier dagen na de uitschakeling van Marokko in het toernooi was de middenvelder gelijk belangrijk met een assist.

Daarna werd het een wedstrijd die op en neer golfde. Het werd ook een aantrekkelijk duel. Berghuis kreeg twee aardige kansen om Ajax op voorsprong zette en De Jong kopte aan de andere kant op de lat.

Nog altijd ongeslagen

Door de afwezigheid van veel spelers kon Bosz niet echt verse en gelijkwaardige krachten vanaf de bank brengen. Daarop zaten jeugdspelers of spelers die nog nauwelijks minuten hebben gemaakt dit seizoen. De bank was juist in de eerste seizoenshelft de kracht van PSV. Liep het iets minder, dan had de Eindhovense koploper de nodige kwaliteit om erin te brengen.

Kenneth Taylor kreeg twaalf minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om Ajax naar de winst te schieten, maar de middenvelder schoot over. Invaller Patrick van Aanholt kreeg nog een kans om PSV naar de winst te schieten, maar hij stuitte op de Ajax-goalie.

PSV moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Dat is meer dan genoeg om er nog altijd vanuit te gaan dat de Eindhovenaren aan het einde van het seizoen met de schaal op het bordes staan. Ze zijn nog altijd ongeslagen in de competitie, alleen blijft het zoeken naar de frivoliteit van de eerste seizoenshelft.