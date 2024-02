Verwarde man sticht brand in huis en bedreigt politie, schoten gelost

Een verwarde man heeft zaterdagavond brand gesticht in een huis aan de Enzerink in Eindhoven. Toen de hulpdiensten aankwamen, wilde de man zijn huis niet verlaten. Hij bedreigde de brandweerlieden en de politie en zei hij dat hij een wapen zou gebruiken. De politie loste daarop waarschuwingsschoten.

De brand brak rond tien voor half negen in de avond uit. De man zou vermoedelijk een bank in brand hebben gestoken. De brandweer was snel ter plekke, maar kon het huis niet direct in.

Op dat moment opende de man op de eerste verdieping een balkondeur, weet een 112-correspondent. Hij riep dat er zestien gasflessen binnen stonden en het hele huis zou ontploffen. Daarop is snel opgeschaald en werd het hele huizenblok ontruimd. De brandweer heeft vervolgens een raam ingeslagen om de brand binnen te kunnen blussen. De man was op dat moment nog in het huis en wilde niet vertrekken. Hij riep dat hij een vuurwapen had en daarop heeft de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost.

Er moest een speciaal arrestatieteam met politiehonden in actie komen om de man te kunnen arresteren. Hij gaf zich uiteindelijk over. De politie heeft geen wapen gevonden.

Het voorval trok veel bekijks en de straat was lange tijd afgesloten. Er raakte niemand gewond. De man is wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij veel rook had ingeademd.

Volgens buurtbewoners zou de man de ex-partner zijn van de bewoonster van het huis. De politie bevestigt aan een 112-correspondent dat de man niet de eigenaar is van de woning.