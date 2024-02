Bosz kan leven met gelijkspel en heeft goed nieuws over blessuregevallen

Peter Bosz kon na afloop leven met het 1-1 gelijkspel, zaterdagavond tegen Ajax. Gezien de vele blessures in zijn elftal was een punt volgens de trainer van PSV het maximaal haalbare. Bosz had verder goed nieuws over de blessuregevallen: hij verwacht volgende week tegen FC Volendam alweer over extra spelers te kunnen beschikken.

Jesper Uneken (19 jaar) zat nog nooit bij de selectie van PSV, maar door de vele blessuregevallen moest hij ineens opgetrommeld worden. Hij was de enige aanvaller op de bank. Minuten werden hem niet gegund door Bosz, maar zijn aanwezigheid maakte duidelijk dat de opties voor de PSV-trainer beperkt waren. “Het was lang spannend wie ik vandaag mee kon nemen”, blikt Bosz terug op afgelopen week. “Helaas viel het allemaal de verkeerde kant op. In de eerste seizoenshelft was het heerlijk dat ik twee of drie aanvallers met veel kwaliteit kon brengen. Daar ontbrak het vandaag aan.”

"Het is jammer dat je in een intense wedstrijd minder opties hebt."

En juist tegen Ajax kon Bosz die goede aanvallers op de bank wel gebruiken. “Het was een intense wedstrijd. Dat zag je terug op het veld want in het laatste kwartier was iedereen erg vermoeid. Dan is het jammer dat je minder opties hebt.” Mede door de omstandigheden kon Bosz leven met het gelijkspel in de Johan Cruijff Arena. “Ik wil altijd winnen, maar 1-1 was een terechte uitslag. Zij hebben de kansen gehad om te winnen, maar wij raken met een kopbal van Luuk de Jong ook nog de lat. Ik kan prima leven met deze uitslag.”

"Er is voorlopig geen trend te ontdekken bij de blessures."