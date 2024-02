Vrouw overleden na steekpartij op straat, dader slaat op de vlucht

Een vrouw is zaterdagnacht overleden nadat ze werd neergestoken op de Pastoor Petersstraat, in het centrum van Eindhoven. De steekpartij vond rond drie uur 's nachts plaats.

Volgens getuigen werd de vrouw aangevallen of leek ze ruzie te hebben met iemand. Verschillende mensen schoten de vrouw te hulp.

'Alle inzet heeft niet mogen baten'

Volgens de officier van dienst van de politie zou het gaan om een relatief jonge vrouw. Agenten boden eerste hulp. Ambulancemedewerkers namen dit over. Ook een mobiel medisch team uit Rotterdam en de brandweer kwamen naar de Pastoor Petersstraat.

De vrouw werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. "Maar helaas heeft alle inzet van de agenten en medisch specialisten niet mogen baten", maakte de politie zondagochtend bekend op X. "Zij overleed in de loop van de nacht in het ziekenhuis."

'Over relatie dader en slachtoffer is nog niets te zeggen'

De dader ging er na de steekpartij vandoor. "Wij stellen alles in het werk om deze te vinden." Om acht uur zondagochtend was er nog niemand aangehouden.

Over een motief voor de steekpartij is volgens de politiewoordvoerder nog niets te zeggen. "Datzelfde geldt voor een mogelijke relatie tussen de dader en het slachtoffer."

Handen vol aan stappers

De plek waar de vrouw werd gevonden, werd door agenten afgezet zodat er onderzoek gedaan kon worden. "We zijn op zoek naar camerabeelden uit die omgeving. Getuigen en mensen met informatie of beelden roepen we met klem op zich te melden."

De straat was volgens een 112-correspondent 'bezaaid met medische spullen'. Ook de bebloede jas van de vrouw lag op straat.

De politie had de handen vol aan stappers die langs de afzetting probeerden te komen om naar huis te gaan. Agenten stuurden hen weg.