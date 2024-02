Vrouw zwaargewond bij steekpartij, in kritieke toestand naar het ziekenhuis

Een vrouw is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Pastoor Petersstraat, in het centrum van Eindhoven. De steekpartij vond rond drie uur 's nachts plaats.

Volgens getuigen werd de vrouw aangevallen of leek ze ruzie te hebben met iemand. Verschillende mensen schoten de vrouw te hulp.

Reanimatie

Volgens de officier van dienst van de politie zou het gaan om een relatief jonge vrouw. Agenten hebben haar gereanimeerd.

Ambulancemedewerkers namen de reanimatie over. Ook een mobiel medisch team uit Rotterdam en de brandweer kwamen naar de Pastoor Petersstraat.

Zorgwekkende toestand

De vrouw is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. De dader ging er na de steekpartij vandoor. "Wij stellen alles in het werk om deze te vinden."

De plek waar de vrouw werd gevonden, werd door agenten afgezet zodat er onderzoek gedaan kon worden. "We zijn op zoek naar camerabeelden uit die omgeving. Getuigen en mensen met informatie of beelden roepen we met klem op zich te melden."

Bebloede jas

De straat was volgens een 112-correspondent 'bezaaid met medische spullen'. Ook de bebloede jas van de vrouw lag op straat.

De politie hield kijkers op afstand.