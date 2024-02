Ronald Koeman: 'Luuk de Jong keert definitief niet terug in Oranje'

PSV-aanvaller Luuk de Jong keert definitief niet terug in het Nederlands Elftal. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

Luuk de Jong gaf eerder aan dat hij niet meer in Oranje wilde spelen omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. "Hij wordt een jaartje ouder etcetera etcetera", vertelde Koeman. "Dat vond ik heel jammer", aldus de bondscoach, die aangaf er wel vrede mee te hebben.

"Daarna liet Luuk zelf de deur op een kiertje in de media. Ik heb hem gebeld met de vraag of dat zo was. Dat was niet zo. Toen heb ik gezegd dat hij mij moest bellen als hij zichzelf weer beschikbaar wilde stellen, maar dat is nu een gepasseerd station. Het is niet anders", aldus Koeman.

Dat oud-PSV'er Memphis Depay weer terug is van blessures doet Koeman goed: "Ik heb vaak contact met Memphis omdat hij natuurlijk heel belangrijk is geweest in mijn eerste periode. Je ziet hem fitter worden. Hij is een speler met extra kwaliteiten, die bepalend was en kan zijn voor ons. Hij kan ook aan de linkerkant spelen."

Maar Depay wordt niet per se zijn eerste spits op het komende Europees kampioenschap. De bondscoach weet nog niet wie dat gaat worden. "Ik moet eerst met spelers spreken voordat ik kan zeggen of het Wout Weghorst wordt of Brian Brobbey."