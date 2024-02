Eenzame opsluiting in de isoleercel: Russel maakte het heel vaak mee

Russel Cummins* uit Tilburg is meer dan tien keer opgenomen geweest bij GGz Breburg omdat hij last had van psychoses. Als grote en sterke man werd hij regelmatig in de isoleercel gezet. Hij was dan ook blij toen GGz Breburg stopte met deze eenzame opsluiting. “Je valt in een diep zwart gat in de isoleer. Ik was bang en in de war en had hulp, mededogen en compassie nodig. Maar in plaats daarvan werd ik alleen gelaten met mijn hel. Waarom laten jullie mij alleen op mijn allermoeilijkste moment, heb ik vaak gedacht.”

* Na het schrijven van het artikel is Russel Cummins overleden. Hij leed aan kanker. De inhoud is nog wel met hem afgestemd. Russel vertelt hoe hij in de psychatrie terechtkwam. Het begon toen hij een jaar of twintig was. “Ik gebruikte drugs en ik wilde mijn eigen geest onderzoeken. Dat was sprookjesachtig, maar op een gegeven moment raakte ik erin vast. Ik had het idee dat er overal boodschappen voor mij achter werden gelaten zoals op tv. Ik kreeg last van wanen en werd paranoïde. Ik ben toen in een hoogspanningsmast geklommen, omdat ik een vogel in mij wilde bedwingen. Daarna ben ik opgenomen.”

Hij kwam terecht bij GGz Breburg dat actief is in Breda, Tilburg, Oosterhout, Etten-Leur en Dongen. En daar leerde hij ook de isoleercel kennen. “Die was meer ziekmakend dan helend. Ik had soms het idee dat de isoleer vooral een oplossing was voor het personeel, omdat de afdeling dan even van het probleem af was.” De ggz-instelling vindt dat opsluiten in een isoleercel meer kwaad doet dan goed. Volgens psychiaters verergert het angsten en psychoses en werkt het traumatiserend. Terwijl het veel instellingen niet lukt om eenzame opsluiting uit te bannen, sluit GGz Breburg al een aantal jaren niemand meer alleen en zonder contact op. Irene Weltens is directeur behandeling en psychiater bij GGz Breburg: “De mensen die bij ons worden opgenomen, zijn ernstig ziek. Ze kunnen agressief of angstig worden. Eenzame opsluiting maakt hen niet beter.”

Volgens de meest recente cijfers zitten er landelijk per jaar toch nog 1000 mensen gedwongen in een isoleercel. En dat ondanks een belofte van een aantal grote ggz-instellingen om dit af te schaffen. MIND, de belangenorganisatie voor cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten, vindt dit zorgelijk.? Zij willen dat de isoleercel helemaal niet meer wordt ingezet, maar onder meer door personeelstekort lukt dat nog niet. Maar GGz Breburg heeft de stap dus al wel gezet. Directeur Weltens: "We doen het nu echt anders dan vroeger. We stellen meer vragen en gaan meer het gesprek aan met de patiënt. We hebben geleerd om patiënten op een stevige maar menselijke manier vast te houden om ze rustiger te krijgen. We kunnen ze tijdelijk naar een kleinere groep brengen om te kalmeren. Vroeger sloten we mensen op, liepen we weg en als het niet meer anders kon lieten we ze helemaal alleen. Nu is er 24 uur per dag iemand met wie ze kunnen praten."

