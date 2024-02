Ravage na ongeluk met meerdere auto's, twee gewonden naar het ziekenhuis

Op de kruising van de Geldropseweg met de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven is zondagavond een grote ravage ontstaan bij een ongeluk met twee auto's en een bestelbusje. Het bestelbusje botste op de kruising met een auto. Daarbij verloor de bus een ladder die op het dak was vastgebonden. Hierdoor moest een andere auto uitwijken en die botste weer tegen een boom. Twee bestuurders raakten gewond, een van hen is door de politie aangehouden.

Meerdere ambulances en brandweerwagens kwamen naar de plek van het ongeluk. Een van de bestuurders werd door de brandweer uit haar auto bevrijd. Zij is gewond in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus verweerde zich flink toen de hulpdiensten hem eerste hulp wilden bieden. De man werd op de grond door agenten in bedwang gehouden. Hij is vervolgens gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden. De politie onderzoekt of hij onder invloed was. Het ongeluk trok veel bekijks en de weg lag na de botsingen vol met brokstukken. De kruising werd daarom ruim afgezet door de politie. Getuigen melden dat ze de bestelbus met een hoge snelheid hadden zien rijden. Dat zou ook gemeld zijn bij de politie.

Ongeluk met meerdere auto's in Eindhoven (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)