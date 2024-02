112-nieuws: dementerende man gevonden • botsing tussen twee auto's

13.48

Een 43-jarige man uit Hoeven is vanmorgen zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij stomdronken over de snelweg bij Etten-Leur reed. De politie kreeg meerdere meldingen over de man, die langzaam en slingerend over de snelweg reed. "Een record! In twaalf jaar is dit de hoogste score", zegt de wijkagent van Etten-Leur op Instagram. "Ongelofelijk.. Dit zijn de moment dat ik van alles wil zeggen maar het maar niet doe." De man is zijn rijbewijs kwijt.