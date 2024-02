Dit wordt het weer tijdens het begin van carnaval

Carnavalsliefhebbers kijken reikhalzend uit naar het einde van deze week, als het volksfeest weer gaat beginnen. Daarbij lijken ze te maken te krijgen met wisselvallig weer. Maar weerman Floris Lafeber van Weerplaza ziet ook mooie momenten.

Volgens Floris is deze maandag een van de betere dagen deze week, ondanks dat er veel bewolking is. "Puur omdat het droog blijft. In de middag is er ook af en toe ruimte voor de zon." De weerman noemt het weer dat we de rest van deze week moeten verwachten 'een beetje mwoah'.

"Het is ronduit zacht voor de tijd van het jaar."

Het is volgens hem wel ronduit zacht voor de tijd van het jaar. "In de middag komt de maximumtemperatuur uit op een graad of 11, terwijl een temperatuur van 6 graden gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Daarbij waait een stevige wind uit zuidwestelijke richting." Dinsdag overheerst de bewolking ook en kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag trekt een regengebied over en kan 10 tot 20 millimeter regen vallen.

"Donderdag heb je echt de paraplu nodig."

"Woensdag hebben we met kletsnatte daggedeelten te maken", vertelde Floris in het radioprogramma 'Wakker' op Omroep Brabant. "De zon krijgen we dan echt maar weinig te zien." Donderdag wordt volgens hem een ronduit kletsnatte dag bij een graad of 10. "Dan heb je de paraplu echt wel nodig."

"Als het zonnetje doorbreekt, is het helemaal fantastisch."