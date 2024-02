Schildpadden gevonden in boodschappentas, dierenambulance zoekt dader

In Boxmeer zijn zondag twee landschildpadden gevonden in een boodschappentas. De dieren waren onderkoeld en dat is levensbedreigend. De dierenambulance Brabant Noord-Oost is op zoek naar de dader. Zij kregen al meerdere tips die mogelijk kunnen leiden tot de eigenaar.

Twee schildpadden werden door een toevallige voorbijganger gevonden in een boodschappentas. De dieren stonden op een grasveld op de Krekelzanger in Boxmeer. “We weten niet hoe lang ze daar hebben gestaan”, laat een woordvoerder van de Dierenambulance weten. “Maar ze waren niet op tempratuur en dat is voor een landschildpad levensbedreigend.”

"Gelukkig zijn ze niet ontsnapt want dat hadden ze niet gered."

Voor landschildpadden is het belangrijk dat ze zich warmhouden. Doordat hij zich warm houdt blijft de spijsvertering op gang en dat is cruciaal voor deze soort. “Een landschildpad is een exoot en kan ook niet lang overleven in de Nederlandse natuur. Gelukkig zijn ze niet ontsnapt uit de tas want dan hadden ze het niet gered.”

"We hebben tips gekregen van mensen die denken te weten wie de eigenaar is."

De dierenambulance is op zoek naar getuigen en kreeg al meerdere tips binnen. “Dat zijn tips van mensen die denken te weten wie de eigenaar is. Er zijn niet veel mensen met landschildpadden als huisdier, dus we hebben goede hoop dat we de dader gaan vinden.” Die kan dan een flinke straf tegemoet zien. Sinds 1 januari is er een nieuwe wet die mogelijk maakt dierenmishandeling harder te straffen. De maximumstraf voor mishandeling en verwaarlozing van dieren is verhoogd naar vijf jaar. Uniek is het overigens niet dat er landschildpadden worden gevonden, helaas constateert de dierenambulance dat landschildpadden vaker gedumpt worden. “En dat is nergens voor nodig. Als je er vanaf wil dan kan je de dieren gewoon afstaan. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor.”