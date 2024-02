Bestuurder rijdt stomdronken en slingerend over de snelweg: 'Ongelofelijk!'

Een 43-jarige man uit Hoeven is maandag zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij stomdronken over de snelweg bij Etten-Leur slingerde. De politie kreeg meerdere meldingen over de man, die langzaam en slingerend reed. Hij werd aan de kant gezet en moest een blaastest doen: daaruit bleek dat hij ruim zes keer teveel had gedronken.

De man blies bij de ademtest 1355 ug/l. Dat betekent dat hij zo'n vijftien glazen bier achter de kiezen had. De wijkagent van Etten-Leur deelt op Instagram zijn ongeloof over de dronken bestuurder. "Een record! In twaalf jaar is dit de hoogste score", zegt de wijkagent van Etten-Leur op Instagram. "Ongelofelijk.. Dit zijn de moment dat ik van alles wil zeggen maar het maar niet doe." De man is zijn rijbewijs kwijt.