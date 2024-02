NS zet tijdens carnaval meer en langere treinen in van en naar Brabant

De NS gaat tijdens de carnaval extra treinen inzetten. Zo zullen er in de nacht van zaterdag op zondag extra treinen rijden tussen Breda en Rotterdam. Alle stations in Brabant worden tijdens carnaval minimaal twee keer per uur bediend.

Om de verwachte drukte op te vangen gaat de NS komend weekend met meer en langere treinen rijden. Veel laatste treinen zullen langer dan gebruikelijk zijn. De NS benoemt zelf specifiek het traject tussen Rotterdam en Breda waar in de nacht van zaterdag op zondag extra treinen zullen rijden. Verder zet de NS deze carnaval vooral in op schone stations. Er worden tientallen extra schoonmakers ingezet om de treinen en stations schoon te houden. Ze hopen dat de reizigers zelf ook bijdragen aan de hygiëne. Carnavalsnamen

In de NS-app is het vanaf maandag mogelijk carnavalsnamen in te vullen. 101 plaatsen zijn te vinden onder hun carnavalsnaam. Dus reis je van Tilburg naar Breda dan kan je ook van Kruikenstad naar Kielegat invullen.