Zuipwagens actief geweerd: 'Ze horen absoluut niet in een optocht'

250 carnavalsoptochten trekken komend weekend weer door de provincie met de mooiste loopgroepen, kleine en grote wagens. Langs de kant staan toeschouwers vaak met een biertje in de hand, maar hoe zit het eigenlijk met het alcoholgebruik van de optochtdeelnemers? In sommige dorpen zijn de zogenoemde 'zuipwagens' met harde muziek en veel bier niet meer weg te denken, in andere plaatsen weren optochtorganisaties zulke wagens juist actief.

Alcohol is bijna onlosmakelijk verbonden met carnaval. Maar tijdens een carnavalsoptocht kan te veel alcohol voor gevaarlijke situaties zorgen. Omroep Brabant vroeg de meer dan 250 optochtorganisaties die onze provincie rijk is hoe zij omgaan met alcoholgebruik tijdens de optochten. Is het toegestaan? Wordt er gecontroleerd? En hoe kijken zij aan tegen de zuipwagens?

Ruim 130 optochtorganisaties vulden de vragenlijst in. Bij het merendeel van de optochten is het drinken van alcohol door optochtdeelnemers niet toegestaan, in 33 optochten wél. Wanneer het is toegestaan, staat er vaak in het regelement bij dat drinken 'met mate' mag en dat de chauffeurs nuchter moeten zijn.

Niet altijd even streng

De meeste optochtorganisaties nemen allerlei maatregelen om gevaarlijke situaties met alcohol te voorkomen. Zo moeten chauffeurs en wagenbegeleiders, mensen die verplicht naast de wagen lopen voor de veiligheid, bij veel optochten een blaastest doen aan de start. Ook checken optochtorganisaties vóór de optocht of er alcohol op de wagens is en wordt deze ingenomen.

Maar bij lang niet alle optochten is die controle even streng. De meeste optochtorganisaties zeggen dat ze wel een oogje in het zeil houden, maar dat er geen harde controle is. "We houden het zeker in de gaten, maar we spelen geen politieagent", laat een optochtorganisatie weten. Andere organisaties geven aan dat het mag, zolang het niet zichtbaar is.

Wanneer er sprake is van overmatig alcoholgebruik, kunnen optochtorganisaties ingrijpen en wagens of loopgroepen uit de optocht zetten. Zover komt het vaak niet, omdat deelnemers in veel optochten gediskwalificeerd worden als ze bier drinken tijdens de optocht. "De meeste wagens zijn prachtige praalwagens, zij laten de alcohol staan omdat ze weten dat ze anders niet meedoen voor de prijzen", zo laat de optochtorganisatie van Oijen weten.

Zuipwagens niet, feestwagens wel

In sommige dorpen zijn zuipkarren, waarop jongeren staan met harde muziek en bier, inmiddels traditie geworden tijdens de optocht. Zeven optochtorganisaties geven aan dat zuipkarren geen probleem zijn.

In Elshout zijn zuipkarren niet toegestaan, maar 'feestwagens' wel. "Onze definitie van zuipkarren: dichte kist met harde muziek. Deze laten we niet toe. Daarentegen steunen we wel de 'feestwagens', open carnavalswagens met deelnemers met een eenduidig klederdracht en prettige muziek."

De reden hierachter is duidelijk. "Zo proberen we jongeren toch te stimuleren om aan de optocht mee te doen. Anders zijn we ervan overtuigd dat er in de toekomst weinig van onze optocht overblijft." Ook in Bakel ziet de organisatie dat zuipwagens juist een positieve bijdrage leveren aan de optocht, mits ze zich aan een maximum volume voor de muziek houden, die door de optochtorganisatie wordt gehandhaafd.

Zuipwagens weren

Maar in veel andere dorpen zien liever geen zuipwagens. In Alphen weren ze de zuipwagens zelfs actief. "We laten ze op afstand achter de optocht rijden. Ze horen absoluut niet bij de optocht." Ook in Handel, Lith en Wagenberg proberen ze zuipwagens te weren. In Wanroij zijn sinds dit jaar geluidswallen achterop wagens verboden, waar voorheen honderden jongeren dronken achteraan liepen. In Soerendonk zijn alle inschrijvingen van zuipwagens afgewezen.

In Zijtaart zijn zuipwagens sinds vorig jaar al niet meer welkom en dat heeft volgens de organisatie zijn vruchten afgeworpen. "We zijn vorig jaar heel duidelijk geweest in het niet toelaten van zogenaamde 'feestwagens'. Dit jaar zijn er geen aanvragen meer voor geweest", laat Gerard Hooijmans van C.V. de Reigers weten.